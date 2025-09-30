Tạm cấm đường từ Cốc San đi Sa Pa trên quốc lộ 4D do sạt lở đất đá

Chiều 30/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết trong đêm 29/9, trên tuyến quốc lộ 4D xảy ra sạt lở tại km114+500 và km120 gây ách tắc cục bộ.

Theo cảnh sát, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, cơ quan chức năng đã thông báo cấm đường tại tuyến quốc lộ 4D hướng từ xã Cốc San đi phường Sa Pa để khắc phục các điểm sạt lở.

Tại km114+50 quốc lộ 4D sương mù, kèm theo mưa lớn rét buốt, lực lượng CSGT túc trực 24/24 giờ cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển qua đây (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tại các điểm cấm, lực lượng CSGT và Công an xã Tả Phìn thực hiện chốt chặn, phân luồng 24/24 giờ đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông an toàn. Đồng thời phối hợp với Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai khẩn trương khắc phục sạt lở để thông tuyến.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đề nghị người dân, các phương tiện khi lưu thông qua các tuyến đường lân cận cần chú ý quan sát, di chuyển chậm, di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.

Lượng đất đá lớn sạt lở tại km120 quốc lộ 4D gây ách tắc cục bộ (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/9, trên quốc lộ 4D thuộc địa bàn phường Sa Pa xảy ra vụ đất đá sạt lở rơi trúng 5 ô tô. Thời điểm xảy ra sự việc có 7 người trên 5 chiếc ô tô trên đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Trong số 5 ô tô có 3 xe bị hư hỏng nặng.

Cũng trong ngày 29/9, vào lúc 17h tại đường Fan Si Păng, thuộc tổ dân phố Cầu Mây 3, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở khiến ô tô con nhãn hiệu Ford Territory mang BKS 24A-230.xx bị hất văng xuống taluy âm.

Theo cảnh sát, trên ô tô thời điểm đó có 3 người gồm anh Đ.M.D. (SN 1972) là lái xe, anh L.V.C. (SN 1985) và anh H.A.T. (SN 1995), cùng trú tại tỉnh Lào Cai. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp cùng các lực lượng đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu.