Tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin sau tai nạn ở TPHCM

Khoảng 5h ngày 22/12, nam tài xế lái chiếc xe tải chở theo 4 ô tô con trên thùng, lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng Bình Dương đi Bình Phước.

Lực lượng chức năng giải cứu tài xế mắc kẹt trên cabin (Ảnh: C.S.).

Khi đến trước UBND xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ (nay là xã Phú Giáo, TPHCM), phương tiện tông vào đuôi xe đầu kéo container. Vụ va chạm làm cabin ô tô tải biến dạng, dính chặt vào đuôi container.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TPHCM huy động cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai cạy cabin, giải cứu nam tài xế.

Sau khoảng 30 phút, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu, rất may người này chỉ bị thương ở chân.

Hiện trường sau đó được bàn giao cho lực lượng CSGT và Công an xã Phú Giáo xử lý, điều tra nguyên nhân.