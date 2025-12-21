Cảnh sát cứu 4 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Đà Lạt

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 3h ngày 21/12, tại căn nhà người dân ở đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên ở tầng trệt căn nhà của gia đình ông Huỳnh Tấn Công (56 tuổi) rồi lan nhanh. Phát hiện hỏa hoạn, ông Công chạy ra ngoài hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng phun nước, chế ngự đám cháy (Ảnh: Hữu Phước).

Đám cháy làm 4 người còn lại trong gia đình ông Công bị kẹt ở tầng 2 căn nhà.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. 4 nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng 2 căn nhà được lực lượng chức năng sử dụng xe thang giải cứu an toàn.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, vụ hỏa hoạn được chế ngự hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, 2 xe máy cùng nhiều vật dụng khác trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.