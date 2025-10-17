Tài xế xe tải chặn đầu, đập phá kính ô tô ở TPHCM

Ngày 17/10, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh tài xế xe tải chặn đầu ô tô, đập phá kính. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn.

Tài xế xe tải dùng hung khí đập vỡ cửa kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, trong lúc di chuyển trên đường Lê Quang Đạo, nam tài xế lái xe tải bất ngờ lạng lách rồi vượt lên chặn đầu một ô tô di chuyển cùng chiều.

Lúc này, tài xế xe tải xuống xe, cầm theo hung khí đến đập vỡ cửa kính bên hông ô tô. Tài xế ô tô rời khỏi xe ngay sau đó.

Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại ngay giữa đường khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình một ô tô phía sau quay lại.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đang xác minh, xử lý theo đúng quy định.