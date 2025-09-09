Người đàn ông chặn đầu ô tô, tụt quần khiêu khích tài xế ở TPHCM

Ngày 9/9, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 8/9, tại một con hẻm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông.

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái ô tô chạy vào con hẻm trên đường Lê Văn Quới, tại đây một người đàn ông chạy xe máy ở chiều ngược lại bất ngờ chặn đầu ô tô của nam tài xế. Thời điểm trên, người đàn ông chở theo một phụ nữ ngồi phía sau, cả hai không đội nón bảo hiểm.

Người đàn ông chạy xe máy chặn đầu ô tô trong hẻm trên đường Lê Văn Quới (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi chặn đầu ô tô, người đàn ông rời khỏi xe máy và liên tục có nhiều hành động lạ khiêu khích tài xế như tụt quần, đi vệ sinh trước đầu xe,... Lúc này người phụ nữ và người dân vào can ngăn, nhưng ông này vẫn tiếp tục lớn tiếng thách thức nam tài xế.

Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Toàn bộ vụ việc được tài xế ô tô dùng điện thoại quay lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an khu vực đã có mặt giải quyết, hai bên tự thương lượng và rời đi ngay sau đó.

"Người đàn ông chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn. Lúc đó, trên xe tôi đang có con nhỏ. Tôi chỉ muốn đăng bài lên mạng xã hội để cảnh báo chứ không muốn làm lớn chuyện", nam tài xế ô tô chia sẻ.