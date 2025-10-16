Nam sinh mất liên lạc sau khi lên xe buýt đến trường ở TPHCM

Ngày 16/10, chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Mai Thị Như Duyên (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết, gia đình bà đang tìm kiếm em Mai Nhữ Tuấn Đắc (học sinh lớp 9, cháu bà Duyên) mất liên lạc nhiều ngày.

Camera an ninh ghi lại cảnh Đắc lên xe buýt sau đó mất liên lạc với gia đình (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/10, Đắc đón xe buýt từ ngã tư Vũng Tàu đến Trường THCS - THPT Hoa Sen (TPHCM) để vào khu nội trú, chuẩn bị đi học như thường lệ.

Đến tối cùng ngày, bà Duyên nhiều lần gọi điện, nhưng không thấy Đắc bắt máy, các tài khoản mạng xã hội của nam sinh cũng không hoạt động.

Sau khi xảy ra sự việc, bà Duyên trình báo với công an địa phương cùng nhà trường để phối hợp tìm kiếm Đắc, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo bà Duyên, vì hoàn cảnh gia đình, Đắc sống chung với bà từ nhỏ. Thời điểm rời khỏi nhà, Đắc mặc áo thun trắng, quần tây đen, mang balo đỏ.

Người dân có thông tin về Đắc, vui lòng liên hệ người nhà qua số điện thoại: 0392.550.859.