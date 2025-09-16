Tài xế xe máy nghi tự ngã, tử vong trên đường

Khoảng 16h30 ngày 16/9, trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

"Nạn nhân là một nam giới khoảng 40 tuổi, điều khiển xe máy theo hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu. Qua xác định ban đầu, khả năng cao nạn nhân tự ngã dẫn tới tai nạn. Tuy nhiên chúng tôi đang tiếp tục trích xuất camera, làm rõ nguyên nhân vụ việc", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nói với phóng viên Dân trí.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạnh Dũng).

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Anh Hoàng Mạnh Dũng, nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự việc, cho biết khoảng 16h30 cùng ngày, khi anh di chuyển trên đường Tố Hữu thì phát hiện người đàn ông ngã ra đường, xung quanh có nhiều máu. Theo nhân chứng, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm cũng khiến giao thông ùn ứ.