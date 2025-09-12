CSGT mở đường cho taxi chở nữ hành khách co giật đi cấp cứu

Sáng 12/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 16h30 ngày 11/9, tổ công tác gồm Thượng úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6) làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng.

Lúc này, một chiếc xe taxi bất ngờ dừng cạnh Thượng úy Hòa, tài xế hoảng hốt cho biết đang chở một phụ nữ từ Bệnh viện K ra Bến xe Mỹ Đình thì vị khách bất ngờ bị co giật. Do đường đông, tài xế nhờ CSGT trợ giúp để có thể kịp thời đưa người phụ nữ đi cấp cứu.

Hình ảnh Thượng úy Hòa và Thượng úy Tâm dùng mô tô đặc chủng dẫn đường, đưa chị T. tới bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nắm được thông tin, Thượng úy Hòa đã báo cáo ban chỉ huy đội, sử dụng mô tô đặc chủng dẫn đường, đưa bệnh nhân quay trở lại viện K với quãng đường gần 10km. Sau đó Thượng úy Hoà đã trực tiếp bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu.

Theo cảnh sát, nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Qua trao đổi với Bệnh viện K và liên lạc với gia đình được biết, bệnh nhân là chị V.T.T., giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (trú tại tỉnh Lào Cai), đang điều trị tại Bệnh viện K. Trên đường bắt xe từ bệnh viện ra Bến xe Mỹ Đình để về quê chị bị sốc phản vệ.