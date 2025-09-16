CSGT dùng ô tô mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân nhồi máu não tới bệnh viện

Vụ việc xảy ra sáng 16/9, khi Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Trâu Quỳ - quốc lộ 5 (địa phận xã Gia Lâm).

Lực lượng CSGT hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bệnh viện (Ảnh: Ngọc Tiến).

Khoảng 10h45, một người dân điều khiển ô tô BKS 89A-238.31 đến chốt CSGT và cho biết trên ô tô người này đang chở một bệnh nhân cần đi cấp cứu gấp, tài xế đề nghị CSGT giúp đỡ, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến Bệnh viện 108.

Tổ công tác khi đó gồm Thượng úy Nguyễn Ngọc Sơn và Đại úy Giáp Thanh Tùng đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng ô tô công vụ để mở đường, dẫn phương tiện chở bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện.

Hình ảnh CSGT dùng ô tô mở đường, dẫn phương tiện chở bệnh nhân vào viện kịp thời (Ảnh: Ngọc Tiến).

Đến 14h cùng ngày, anh N.N.H., người nhà của bệnh nhân đã liên hệ cảm ơn Tổ công tác. Theo anh H., mẹ vợ anh là bà T.T.B. (SN 1959, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) bị nhồi máu não, rất may được CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến nay, bà B. đã qua cơn nguy kịch.