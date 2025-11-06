Tài xế xe khách bị xử phạt vì không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường

Ngày 6/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt anh B.V.C. (SN 1976, quê Hưng Yên) do có hành vi điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường. Ngoài ra anh C. còn vi phạm không làm thủ tục đổi đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Với các vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 5,5 triệu đồng.

Hình ảnh anh C. điều khiển ô tô vi phạm bị người dân ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 17h35 ngày 31/10, anh C. điều xe khách biển số 14K-150.xx không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường trên đường Phạm Hùng (gần khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội).

Hành vi vi phạm của nam tài xế sau đó bị người dân ghi hình, gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.