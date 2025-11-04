CSGT đồng loạt kiểm tra, học sinh mang xe máy đi "tẩu tán" vẫn không thoát

Chiều 4/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại Hà Nội sáng nay, sau khi có lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, đã chỉ đạo các đội CSGT đường bộ phối hợp với công an cấp xã đồng loạt kiểm tra tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố, tập trung vào các khu vực có tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Đội CSGT đường bộ số 4 cùng Công an phường Bạch Mai kiểm tra bãi gửi xe (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ghi nhận tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Hai Bà Trưng (thuộc phường Bạch Mai), Đội CSGT đường bộ số 4 cùng Công an phường Bạch Mai kiểm tra bãi gửi xe trong trung tâm, tuy nhiên một số học sinh khi thấy lực lượng chức năng đã nhanh chóng "tẩu tán" xe ra các nhà dân xung quanh để gửi nhờ, tìm cách lẩn tránh.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera khu vực cổng trường và qua thông tin của bảo vệ, lực lượng chức năng vẫn xác định được các trường hợp vi phạm, yêu cầu học sinh đưa xe về trường để xử lý.

Nam học sinh để biển số trong cốp xe (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trong quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện em D.M.Đ. (13 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát. Em Đ. cho biết chiếc xe máy trên do bản thân tự đi làm và mua.

Đ. cho biết do sợ bị xử phạt nên đã mang xe máy ra ngoài trường để gửi. Ngoài ra, xe máy của nam sinh không lắp biển số vì mới bị va chạm giao thông nên đã bị gãy.

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT kiểm tra lại phát hiện biển số xe của Đ. để trong cốp xe máy.

Cảnh sát cho biết, các trường hợp vi phạm sau đó được lập biên bản, nhiều học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50cc được mời phụ huynh đến làm việc và yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Nhà trường được thông báo để phối hợp trong việc quản lý, giáo dục học sinh.