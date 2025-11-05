CSGT toàn quốc tổng kiểm tra gần 5.600 bãi giữ xe trường học

Ngày 5/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày 4/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, với 2 ca công tác (8-10h và 14-16h ngày 4/11), lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương bị lũ lụt gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện ban giám hiệu nhà trường tổng kiểm tra gần 5.600 bãi giữ xe cả trong và ngoài khu vực cổng trường.

CSGT Hà Nội phối hợp cùng công an cơ sở kiểm tra các bãi xe trường học ở Hà Nội sáng 4/11 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Qua đó, CSGT đã phát hiện hơn 48.000 trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường. Đặc biệt, cảnh sát còn phát hiện 54 trường hợp học sinh cất giấu hung khí trong xe (bãi giữ xe trong trường 31 trường hợp, bãi giữ xe xung quanh trường có 23 trường hợp).

CSGT cũng phát hiện gần 22.800 trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Ngoài ra, CSGT đã mời gần 45.500 trường hợp phụ huynh học sinh đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh. Lực lượng CSGT cũng yêu cầu hơn 11.900 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe.

Nhà chức trách cũng yêu cầu hơn 3.000 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe.