Cục trưởng CSGT vận động các nhà xe, tài xế phản ánh tình hình giao thông

Sáng 26/10, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08 vừa có văn bản gửi Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước về việc vận động các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp thông tin về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Cục CSGT, thời gian qua, việc công khai trang thông tin trên nền tảng mạng xã hội, số điện thoại của lãnh đạo Cục CSGT, lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị CSGT để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhà chức trách cho biết qua thống kê, hiện nay số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ trên toàn quốc có 799.617 ô tô (chiếm 11,04% số ô tô được đăng ký). Trong đó, có 128.258 xe khách; 342.880 xe tải, 108.199 xe đầu kéo và 220.280 ô tô con.

Theo C08, các phương tiện trên thường xuyên di chuyển trên các tuyến giao thông và hầu hết được lắp camera giám sát hành trình, để ghi nhận lại hành trình hoạt động của phương tiện trên các tuyến giao thông. Đây là nguồn thông tin rất quý giá phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của các cơ quan chức năng.

Để tiếp tục đảm bảo tốt công tác nêu trên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình yêu cầu Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho tài xế.

Đồng thời, vận động, khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe khi di chuyển trên các tuyến giao thông, ghi nhận tình hình về giao thông như hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; các bất hợp lý về tổ chức giao thông, hệ thống biển báo hiệu... thì thông báo về số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị CSGT hoặc Cục CSGT để kịp thời có biện pháp xác minh, xử lý.