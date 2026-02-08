Tài xế xe bồn bị phạt 23 triệu đồng vì để biển số bị xi măng che lấp

Ngày 8/2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.Đ.Q. (SN 1991, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô để bùn đất che lấp biển số.

Với vi phạm trên, anh Q. sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh biển số xe bồn bị xi măng bám kín, che mờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo C08, khoảng 20h39 ngày 6/2, tài xế Q. điều khiển ô tô trộn bê tông BKS 29H-227.xx nhưng biển số phía sau bị đất cát, xi măng bám lên làm che phủ mất chữ, số. Hành vi vi phạm này đã bị người dân ghi hình và gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08.

Sau khi nhận tin báo, Đội 6 đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến tiếp cận, dừng xe trộn bê tông để kiểm tra, xử lý.

Cảnh sát dừng, kiểm tra ô tô của tài xế Q (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho hay, quá trình kiểm tra, anh Q. đã xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế chiếc ô tô trộn bê tông cảnh sát phát hiện biển số phía sau xe đã bị đất cát, xi măng bám lên làm che phủ mất chữ, số.