Tài xế ô tô ở Hà Nội bị phạt 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ

Ngày 2/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.Q. (SN 2004, trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ.

Anh Q. điều khiển ô tô có hành vi vượt đèn đỏ (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm trên, tài xế Q. sẽ bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h43 ngày 8/11/2025, tại đoạn đường đối diện số 634 Dương Đức Hiền, xã Thuận An, TP Hà Nội, tài xế Q. điều khiển ô tô biển số 30E-385.xx và có hành vi vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 đã xác minh, mời tài xế Q. lên cơ quan công an để làm việc.

Cục CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng, nhất là trong các dịp cao điểm, lễ Tết.

Cũng trong sáng 2/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với tài xế T.Đ.T. (SN 1991, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển xe vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc theo quy định, gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh chiếc xe đầu kéo chở gạch không chằng buộc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm nêu trên, tài xế T. bị xử phạt 8-12 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h15 ngày 1/2, tại km6+300 quốc lộ 21A, anh T. điều khiển ô tô đầu kéo biển số 29H-771.xx kéo theo rơ moóc biển số 29RM-028.xx, rồi có hành vi chở gạch không chằng buộc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận vi phạm theo clip phản ánh của người dân.

Cục CSGT khuyến cáo, các đơn vị thi công, chủ phương tiện và tài xế khi vận chuyển bùn, đất, vật liệu xây dựng phải che chắn, chằng buộc chắc chắn, tránh để rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.