Tài xế ô tô lái xe ngược chiều có nồng độ cồn "vượt mức kịch khung"

Chiều 14/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với ông T.Đ.H. (SN 1959, trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Hình ảnh chiếc ô tô do ông H. điều khiển đi ngược chiều tại cầu vượt Mai Dịch (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 15h10, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được tin báo của người dân về việc có một ô tô đi từ đường Võ Văn Kiệt qua cầu Thăng Long lên đường Vành đai 3 trên cao. Ô tô này bị xịt hai lốp và tài xế có biểu hiện không bình thường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, CSGT đã kiểm tra và phát hiện xe BKS 29A-988.xx do một người đàn ông điều khiển đang quay đầu, đi ngược chiều tại cầu vượt Mai Dịch.

2 lốp xe của ông H. đã bị nổ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát sau đó đã kịp thời dừng xe, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của tài xế, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định người điều khiển ô tô là ông T.Đ.H. Nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,263mg/lít khí thở (gấp hơn 3 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn - 0,4mg/lít khí thở).

CSGT sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan của ông H. để xử lý theo quy định.