Tránh ô tô 7 chỗ, nam shipper bị xe container đầu kéo cán ở TPHCM

Vụ tai nạn xảy ra gần 10h ngày 11/11 trên đường ĐT743, phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây là phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm này, ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ Đồng Nai ra đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi xe vừa qua ngã ba Việt Sing, phía trước có xe máy dừng đột ngột khiến tài xế phanh gấp.

Hiện trường vụ tai nạn nam shipper bị container cán (Ảnh: A.B.).

Nam shipper (người giao hàng) chạy phía sau cũng phanh gấp, tông vào đuôi ô tô 7 chỗ khiến cả người và xe ngã sang bên trái, đúng lúc xe container đầu kéo chạy tới và cán trúng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, CSGT TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.