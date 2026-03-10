Tài xế ô tô chạy lấn làn ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 10/3, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.P. (SN 1976, ngụ phường Tân Thuận) về hành vi lái ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế ô tô chạy lấn qua làn đường ngược lại gây nguy hiểm. Trạm CSGT Tân Túc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời tài xế lên làm việc.

Tài xế ô tô chạy lấn làn ở xã Bình Chánh (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại trụ sở công an, ông P. thừa nhận, khoảng 11h ngày 4/3, ông lái ô tô trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Bình Chánh, TPHCM) đã không đi bên phải theo chiều đi của mình. Toàn bộ hành vi của nam tài xế bị camera hành trình một phương tiện quay lại.

Theo Nghị định 168, với lỗi vi phạm nói trên, nam tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về phần đường, làn đường; luôn đi đúng làn, đúng chiều quy định và quan sát kỹ trước khi chuyển hướng hoặc vượt xe. Việc tuân thủ quy tắc giao thông không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.