Xử phạt tài xế xe tải cán qua cọc tiêu để chuyển làn ở TPHCM

Ngày 9/3, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.M.T. (SN 1989, ngụ xã Tân Nhựt) về hành vi điều khiển ô tô chuyển làn không đúng nơi cho phép.

Theo quy định, với lỗi vi phạm này, nam tài xế bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe tải chạy cán qua dãy cọc tiêu phân làn để chuyển làn. Vụ việc xảy ra tại khu vực chân cầu vượt Tân Thới Hiệp, đường Đỗ Mười.

Xe tải chạy cán qua cọc tiêu để chuyển làn trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, Đội CSGT An Sương xác định, xe tải vi phạm mang biển số 50H-510.35, lưu thông theo hướng từ ngã tư An Sương đi cầu vượt Linh Xuân. Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc mời chủ phương tiện và người điều khiển xe tải đến làm việc.

Đến ngày 5/3, ông H.M.T. đã đến trụ sở làm việc và thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe tải trong clip. Ông T. trình bày, khoảng 15h30 ngày 2/3, ông lái xe tải lưu thông trên đường Đỗ Mười, do muốn quay đầu xe dưới chân cầu vượt nhưng đã đi quá vị trí được phép chuyển làn nên ông lái xe băng qua khu vực có cọc tiêu phân làn.

Sau khi làm việc, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt nam tài xế theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, không tự ý chuyển làn hoặc quay đầu tại vị trí không được phép. Các hành vi “phá làn”, đi qua cọc tiêu phân luồng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm.