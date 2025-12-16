Tài xế ô tô đi sai làn, lấy lý do chở người đi cấp cứu ở TPHCM

Ngày 15/12, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt ông B.T.P. (SN 1984, ngụ phường Chánh Hưng) về hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường quy định.

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 19/11, ông P. lái ô tô biển số 51L-610.xx chạy vào làn đường dành cho xe máy trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, TPHCM. Toàn bộ sự việc được người đi đường ghi lại và phản ánh đến cơ quan chức năng.

CSGT ra quyết định xử phạt đối với tài xế ô tô chạy vào làn xe máy (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến sáng 15/12, ông P. được mời đến trụ sở để làm việc.

Nam tài xế trình bày do cần chở người đi bệnh viện gấp nên đã bật đèn tín hiệu rồi chạy vào làn xe máy. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng yêu cầu chứng minh tình huống khẩn cấp, ông P. không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Theo Nghị định 168, với hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường, ông P. bị xử phạt 5 triệu đồng. Sau khi được CSGT giải thích, nam tài xế đã chấp hành quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về làn đường.

Trường hợp phát sinh tình huống thật sự khẩn cấp như đưa người đi cấp cứu, tài xế phải có căn cứ, giấy tờ hoặc bằng chứng phù hợp. Việc tài xế viện lý do không có cơ sở sẽ không được chấp nhận và vẫn bị xử lý theo quy định pháp luật.