Lái xe kiểu "tự sát", tài xế ô tô đầu kéo bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 20/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa lập biên bản xử phạt với anh N.P.H. (SN 1996, quê Bắc Ninh), do có hành vi đi sai làn đường.

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế ô tô đầu kéo lấn sang làn đường ngược chiều, suýt gây ra vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 6h44 ngày 19/1, tại km51+400 quốc lộ 1, tài xế H. điều khiển ô tô đầu kéo BKS 98H-039.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98RM-000.xx rồi có hành vi đi sai làn đường (làn ngược chiều). Đáng nói, khi lấn sang làn đường bên cạnh, chiếc ô tô của anh H. suýt xảy ra va chạm với một ô tô đi đúng chiều, đúng làn đường.

Nhà chức trách cho biết, hành vi vi phạm của tài xế H. đã bị camera hành trình của ô tô khác ghi lại, người dân sau đó đã phản ánh sự việc tới Cục CSGT.

Nhận được thông tin, Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã mời tài xế vi phạm lên cơ quan công an làm việc và lập biên bản xử phạt theo quy định.