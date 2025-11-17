Đề nghị mở rộng hệ thống xe buýt điện toàn thành phố để giảm xe máy xăng

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, cử tri xã Gia Lâm (Tổ đại biểu số 20) cho biết, thành phố đang có chủ trương thay thế toàn bộ hệ thống xe buýt nội thành bằng xe buýt điện.

Vì vậy, cử tri đề nghị TP Hà Nội sớm mở rộng hệ thống xe buýt điện trên toàn địa bàn và phát triển mạng lưới giao thông công cộng nhằm giảm lượng xe máy sử dụng xăng.

Đường phố Hà Nội tắc cứng giờ cao điểm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trả lời vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, thực hiện Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh”, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt triển khai lộ trình chuyển đổi sang xe buýt điện, năng lượng xanh.

"Chậm nhất đến năm 2030 phải hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện", UBND TP Hà Nội cho hay.