Người đàn ông lái trộm xe buýt, vẫn tuân thủ luật, đón trả khách đầy đủ

Một người đàn ông bất ngờ leo lên ghế lái của xe buýt công cộng tại Canada rồi vận hành nó như thể anh ta vừa vào ca. Điều này khiến nhóm hành khách đi đêm sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi lái xe được hơn 6km, người đàn ông bị bắt và đối diện với nhiều tội danh như trộm cắp, cản trở giao thông (Ảnh: News).

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào lúc 21h ngày 11/11 (theo giờ địa phương) tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario (Canada). Tài xế thật của tuyến buýt này vừa rời khỏi xe để đi vệ sinh. Lúc này trên xe có khoảng 10 hành khách.

Khi tài xế thật vừa bước xuống, một người đàn ông 36 tuổi bước lên, ngồi vào vị trí cầm lái. Anh ta điều khiển để chiếc xe buýt lăn bánh như bình thường. Nhiều hành khách trên xe không biết họ đã bị đổi tài xế.

Điều khó tin là người đàn ông lạ mặt được cho là lái xe khá thuần thục. Anh ta thậm chí còn cho dừng xe để đón trả khách đều đặn trên các tuyến quy định. Có lúc "tài xế giả" còn từ chối cho một hành khách lên xe vì vé tháng đã hết hạn.

Dù vậy, “tài xế bất đắc dĩ" vài lần lái chệch khỏi lộ trình, khiến hành khách phải đứng ra chỉ đường.

Loại xe buýt mà người đàn ông lái trộm trên đường phố Canada (Ảnh: News).

“Anh ta lái xe lệch tuyến, rẽ vào các đường nhánh. Thấy vậy, một hành khách trên xe phải hướng dẫn chỉ đường cho đúng tuyến”, Trevor McKenna, người đại diện của Sở Cảnh sát Hamilton cho biết.

Khi cảnh sát được thông báo vụ việc, họ đã âm thầm bám theo chiếc xe. Đội cảnh sát kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi yêu cầu xe buýt dừng đỗ an toàn. Quãng đường người đàn ông lái trộm xe buýt đi xa hơn 6km so với vị trí ban đầu.

“Chúng tôi không biết liệu anh có ý đồ xấu hay không. Để không khiến tình huống thêm căng thẳng, ảnh hưởng tới sự an toàn của hành khách trên xe, chúng tôi quyết định bám theo sau, không bật còi báo", cảnh sát McKenna giải thích.

Người đàn ông sau đó bị bắt giữ và bị cáo buộc tội trộm cắp, cản trở cảnh sát cùng nhiều tội danh khác. Danh tính nghi phạm hiện vẫn chưa được công bố. Theo điều tra ban đầu, anh ta được cho là không có nơi ở cố định và gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

“Điều lạ là, anh ta vẫn tuân thủ luật lệ và các lộ trình của xe buýt. Dù lái trộm xe nhưng anh ta vẫn cho xe vào các bến để đón trả khách đầy đủ”, cảnh sát McKenna nhận xét.

Cũng theo các cảnh sát, đây vốn là loại xe buýt hai thân cỡ lớn. Nghi phạm lái xe trong tình trạng thời tiết lạnh giá, đường phố phủ đầy tuyết và đi giữa đêm tối nhưng không làm xe bị móp méo, trầy xước. Hành khách trên xe đều an toàn.

“Tình huống nghe thật hài hước, nhưng cũng rất nghiêm trọng. Chúng tôi rất mừng vì không ai bị thương”, cảnh sát McKenna chia sẻ với phóng viên đài CBC.

Hiện người đàn ông bị cáo buộc tội trộm cắp tài sản trên 5.000 CAD (gần 95 triệu đồng), cản trở cảnh sát và điều khiển phương tiện khi bị cấm lái. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử vào thời gian tới. Hiện chưa rõ nghi phạm có kinh nghiệm lái xe buýt từ trước hay không.