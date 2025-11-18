CSGT Hà Nội xử lý hàng loạt xe buýt đi sai luồng, gây ùn ứ

Sáng 18/11, tại khu vực phía Bắc cầu Chương Dương xảy ra tình trạng ùn ứ, khiến các phương tiện lưu thông qua cầu gặp khó khăn.

Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương bị ùn ứ cục bộ (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nguyên nhân được xác định do một số xe buýt chạy không đúng lộ trình. Thay vì đi thẳng theo đường Nguyễn Văn Cừ để lên cầu, các xe lại rẽ sang Hồng Tiến - đê Xuân Quan, sau đó nhập dòng phương tiện tại đầu cầu Chương Dương, gây xung đột giao thông và ùn ứ tại nút giao.

Một lái xe buýt vi phạm bị CSGT xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trước tình hình trên, Đội CSGT đường bộ số 5 đã bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo cảnh sát, trong giờ cao điểm sáng, tổ công tác đã phát hiện các tuyến xe buýt 17, 43, 48, 54, 55 không chấp hành đúng tuyến, đúng lộ trình theo quy định. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý, đồng thời lực lượng CSGT yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt lái xe chấp hành nghiêm tuyến, lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh gây tắc đường.

Nhà chức trách cho biết, các trường hợp lái xe buýt chạy không đúng tuyến, lộ trình ghi trong lệnh vận chuyển hoặc phù hiệu, sẽ bị phạt tiền 700.000 đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

CSGT điều tiết giao thông tại cầu Chương Dương (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội đang triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Trong bối cảnh đó, lưu lượng phương tiện dồn về khu vực Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến - đê Xuân Quan tăng cao. Ngày 31/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên địa bàn phường Bồ Đề.

Theo đó, từ 0h ngày 1/11 đến 0h ngày 31/12, cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ (gồm xe cơ giới, xe thô sơ, người đi bộ) trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công. Các phương tiện di chuyển theo hướng Long Biên - Xuân Quan - cầu Chương Dương.

Cấm ô tô qua cầu Chương Dương (từ Hoàn Kiếm sang Bồ Đề) rẽ phải và quay đầu trước nút giao lối rẽ đê Xuân Quan trong giờ cao điểm (sáng 6h-9h30; chiều 16h-19h30). Trong thời gian này, các phương tiện đi theo hướng cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến - Long Biên - Xuân Quan.

Cấm ô tô quay đầu theo chiều cầu Chương Dương hướng về trung tâm quận Long Biên tại điểm mở dải phân cách giữa trên đường Nguyễn Văn Cừ (ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ) trong giờ cao điểm sáng (6h-9h30; trừ thứ bảy, chủ nhật), trong thời gian này, phương tiện quay đầu tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp vận tải và lái xe buýt tuân thủ nghiêm lộ trình được phê duyệt; trong quá trình tham gia giao thông, lái xe phải tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo, tín hiệu đèn và sự điều tiết của lực lượng chức năng.