Tài xế ô tô bị hai người đàn ông vây đánh ở TPHCM

Ngày 10/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông rượt đuổi, tấn công một tài xế ô tô giữa đường.

Hai người đàn ông vây đánh tài xế ô tô trên đường Phan Xích Long (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra vào chiều 9/3 trên đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TPHCM). Thời điểm trên, hai người đàn ông chạy xe máy trên đường Phan Xích Long thì xảy ra va chạm với một ô tô 7 chỗ đang đậu bên phải đường. Sau cú va chạm, một người đàn ông đi xe máy đã lao tới rượt đuổi và tấn công tài xế ô tô.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam tài xế ô tô phải liên tục di chuyển quanh xe để tránh bị tấn công. Trong lúc tìm cách bỏ chạy, tài xế còn bị một người đàn ông khác cản trở. Khi người này bỏ chạy, cả hai người đàn ông đã lao tới vây đánh.

Liên quan vụ việc, Công an phường Cầu Kiệu đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.