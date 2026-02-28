Tài xế taxi bị khách kẹp cổ, hành hung ở TPHCM

Ngày 28/2, Công an phường Tân Thành (trước đây thuộc TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra vụ nam tài xế taxi bị khách hành hung.

Tài xế taxi bị khách dùng tay kẹp cổ, hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một tài xế taxi dừng đón khách. Lúc này, người khách nam ngồi ở hàng ghế sau hỏi “giờ ý mày sao”, nam tài xế đáp “nếu anh đã thấy khó chịu thì anh đặt xe khác giúp em, em không chở nữa đâu”.

Lúc này, vị khách buông lời chửi rồi chồm về trước, dùng tay kẹp cổ nam tài xế và tấn công. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ và người phụ nữ đi cùng tìm cách can ngăn, nhưng bất thành.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 23h ngày 26/2 tại một khu tái định cư gần chợ Hắc Dịch (phường Tân Thành). Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Thành vào cuộc xác minh và mời Lê Hữu Phụng (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha) lên làm việc.

Phụng thừa nhận hành vi đánh nam tài xế, công an đang tạm giữ Phụng để điều tra.