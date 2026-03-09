Bắt khẩn cấp kẻ đập phá đồ của nữ hành khách trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu (SN 1991, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Bùi Quang Hiếu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về việc một người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Công an phường Bảy Hiền đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời bị hại về phối hợp hỗ trợ điều tra; đồng thời, truy tìm và đưa Bùi Quang Hiếu về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, cảnh sát xác định lúc 0h15 ngày 8/3, bà Đ.T.T. (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TPHCM, đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để đặt xe về nhà.

Tại đây, sau khi hỏi giá, bà T. nhận thấy Hiếu có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không tiếp tục thuê xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Cho rằng bà T. gọi xe nhưng không đi, Hiếu lớn tiếng chửi bới và có hành vi kéo hành lý của người phụ nữ ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm và người dân đến can ngăn.

Công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất an ninh trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ sân bayTân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Qua sự việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.