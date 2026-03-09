Tìm được nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 9/3, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai những người liên quan, để điều tra vụ nữ hành khách bị người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đe dọa, đập phá đồ đạc trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Người đàn ông đe dọa nữ hành khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Một ngày trước, Công an phường Bảy Hiền phát thông tin tìm người phụ nữ bị người đàn ông mặc áo khoác Grab có hành vi gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau đó, nhà chức trách đã tìm được người phụ nữ liên quan, tiến hành mời người này lên làm việc để lấy thông tin, làm rõ vụ việc.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào lúc 0h15 ngày 8/3 trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ có hành động bất thường đối với nữ hành khách được người dùng mạng xã hội đăng tải.

Theo nội dung clip, người đàn ông liên tục đập phá đồ đạc. Nữ hành khách định đứng ra ngăn cản thì ông ta đe dọa, giật lấy nón bảo hiểm trên đầu người phụ nữ ném mạnh.

Sau đó, một số người mặc áo xe ôm công nghệ đến can ngăn người đàn ông, nhưng ông ta vẫn không giữ bình tĩnh, tiếp tục đập phá. Sự việc xảy ra trước nhà ga T3, nơi tập trung đông người đã gây mất an ninh trật tự, xe cộ không thể qua lại.