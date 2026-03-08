Triệu tập người đàn ông đập phá đồ của khách trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 8/3, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người phụ nữ bị người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ đe dọa, hành hung trước nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, người dùng mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ có hành động bất thường dưới chân cầu vượt, đoạn gần nhà ga T3.

Theo nội dung clip, người đàn ông liên tục đập phá đồ đạc. Một người phụ nữ gần đó định đứng ra ngăn cản thì ông ta đe dọa, giật lấy nón bảo hiểm trên đầu người phụ nữ ném mạnh.

Người đàn ông đập phá đồ đạc trước nhà ga T3 (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, một số người mặc áo xe ôm công nghệ đến can ngăn người đàn ông, nhưng ông ta vẫn không giữ bình tĩnh, tiếp tục đập phá. Sự việc xảy ra trước nhà ga T3, nơi tập trung đông người đã gây mất an ninh trật tự, xe cộ không thể qua lại.

Công an phường Bảy Hiền đã nắm thông tin vụ việc, triệu tập đối tượng là người đàn ông mặc áo khoác Grab có hành vi gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản nêu trên.

Công an phường Bảy Hiền cho biết, đơn vị đang cần nhanh chóng làm việc với người phụ nữ để tiến hành củng cố hồ sơ xử lý đối tượng. Qua trích xuất video ghi nhận, người phụ nữ cao khoảng 1,6m, mặc áo đỏ, váy trắng.

Ngoài ra, nhà chức trách yêu cầu người liên quan hoặc người dân biết thông tin vụ việc liên hệ ngay Công an Phường Bảy Hiền, địa chỉ 290 Âu Cơ, qua số điện thoại 02838.650.410 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.