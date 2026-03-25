Tài xế lái xe khách chạy ngược chiều ở TPHCM bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 25/3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.S. (SN 1984) về hành vi điều khiển xe khách đi ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm.

Theo quy định, nam tài xế sẽ bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách chạy ngược chiều (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe khách mang biển số 61B-018.xx chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn, theo hướng từ đường Trường Chinh đi Quang Trung. Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra vào lúc 0h24 ngày 23/3.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế N.V.S., là người điều khiển xe khách lên làm việc.

Tại cơ quan công an, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận bị xử phạt theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, hành vi đi ngược chiều không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt đối với xe khách chở đông người. Người tham gia giao thông cần tuân thủ biển báo, đi đúng phần đường, làn đường, tránh vì sự tiện lợi trước mắt mà đánh đổi an toàn của bản thân và những người xung quanh.