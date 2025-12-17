Tài xế ô tô đi vào làn xe máy ở TPHCM nói không thể nhập làn

Ngày 17/12, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. (SN 1967, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lái ô tô đi vào làn xe máy.

Trước đó, người dân phản ánh vào lúc 10h ngày 19/11, ô tô biển số 36A-137.xx chạy vào làn dành cho xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú (TPHCM).

CSGT làm việc với tài xế ô tô đi sai làn ở phường An Phú (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ thông tin của người dân cung cấp, Đội CSGT Rạch Chiếc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời tài xế lên làm việc.

Đến ngày 16/12, ông T. đến trụ sở công an làm việc. Nam tài xế trình bày, trước thời điểm xảy ra vi phạm, ông dừng xe bên đường để kiểm tra bánh xe. Sau đó, do làn hỗn hợp đông phương tiện, chưa thể nhập làn nên đã điều khiển ô tô chạy vào làn dành cho xe máy.

Sau khi được CSGT giải thích, nam tài xế thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Theo quy định, tài xế T. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo, tài xế cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không đi ngược chiều, đi sai làn đường, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.