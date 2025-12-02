Đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian, tài xế ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 2/12, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thực hiện chuyên đề xử lý người tham gia giao thông đi ngược chiều trên đường Lê Đức Anh, phường Bình Hưng Hòa.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 9h30, tổ công tác phát hiện ông D.V.H. (SN 1966) chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh, hướng từ đường số 10 ra giao lộ Lê Đức Anh - Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa.

Ông H. bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính vì đi ngược chiều (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng chức năng yêu cầu ông H. dừng phương tiện và lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

“Tôi làm công trình cho một chủ nhà trên đường số 10. Do máy bơm bị hư, tôi phải chạy ra tìm cửa hàng mua phụ tùng thay thế. Tôi thấy cửa hàng gần đây nên đi ngược chiều một đoạn để tranh thủ thời gian về làm”, ông H. phân trần.

Khoảng 30 phút sau, CGST tiếp tục phát hiện ông N.Đ.M. (SN 1985, ngụ phường Bình Hưng Hòa) chạy xe máy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh, phía sau chở theo một người khác.

Ông M. bị CSGT dừng phương tiện vì chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khi bị CSGT dừng xe, cả hai liên tục năn nỉ lực lượng chức năng, xin được bỏ qua lỗi vi phạm.

“Tôi thất nghiệp mấy tháng qua, hôm nay hai anh em chở nhau đi xin việc. Trên đường về, anh tôi cầm lái, chạy lố đường nên đi ngược chiều để quay lại. Tôi mong các anh thông cảm”, người ngồi sau xe ông M. nói.

Trước đó, lúc 9h23, CSGT cũng lập biên bản đối với anh H.M.Đ. (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) về hành vi đi ngược chiều. Thời điểm kiểm tra, anh Đ. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và thẻ căn cước công dân.

Theo Nghị định 168, với hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, các tài xế nói trên sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Phát hiện CSGT, một tài xế xe máy chạy ngược chiều xuống xe dắt bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo quan sát, trong lúc CSGT xử lý vi phạm, nhiều người đi ngược chiều lập tức quay đầu, một số khác xuống xe dắt bộ để né tránh.

Một cán bộ CSGT cho biết, giao lộ này đã được lắp đặt camera phạt nguội. Bên cạnh đó, lượng chức năng cũng thường xuyên ra quân xử phạt, nhưng nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm khi chạy ngược chiều tại khu vực này.

Thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.