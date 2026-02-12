Tài xế giao hàng ở TPHCM chạy đua từng đơn cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhịp sống tại TPHCM trở nên hối hả hơn. Dù nhiều người đã rời thành phố về quê, trên đường phố vẫn còn những tài xế giao hàng miệt mài bám đường từ sáng sớm đến đêm khuya để kịp giao hàng cho khách.

Nhu cầu mua sắm tăng cao khiến số lượng đơn hàng trực tuyến trong những ngày giáp Tết tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Thực phẩm, bánh mứt, quà biếu, hoa quả… được đặt mua qua ứng dụng, tạo áp lực lớn cho đội ngũ tài xế giao hàng - những người gần như không có khái niệm “nghỉ Tết sớm”.

Tài xế ở TPHCM chạy đua với thời gian, giao hàng đến tay người dân trước Tết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đơn hàng tăng gấp đôi

Giữa trưa nắng trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân), anh Vũ Minh Tiến (SN 2000), tài xế giao hàng công nghệ, tranh thủ uống vội chai nước rồi tiếp tục nhận và giao đơn hàng mới.

Anh Tiến cho biết, anh gắn bó với nghề giao hàng gần 5 năm. Mỗi ngày, khoảng 6h, anh thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đến bưu cục để soạn hàng. Sau khi nhận đủ đơn, anh bắt đầu di chuyển giao hàng cho khách. Từ đường lớn đến ngõ nhỏ ở phường Linh Xuân, hầu như tuyến đường nào anh cũng đã quen thuộc.

“Ngày thường tôi chạy khoảng 90 đơn, nhưng mấy hôm nay giáp Tết nên lượng hàng tăng gấp đôi. Có hôm chạy hơn 180 đơn, từ 7h sáng đến 21h mới về tới nhà, nhiều lúc quên cả ăn trưa. Dù vất vả, nhưng chạy nhiều đơn thì thu nhập cũng khá hơn, nên tôi cố gắng làm đến hết 27 Tết rồi mới về với gia đình”, anh Tiến chia sẻ.

Không chỉ chạy đua với thời gian, các tài xế còn phải đối mặt với tình trạng ùn ứ kéo dài tại các tuyến đường ra vào chợ, siêu thị hay trung tâm thương mại. Nhiều người cho biết, có đơn hàng chỉ cách vài cây số nhưng mất gần một giờ đồng hồ mới giao xong.

Hàng hóa còn chất đầy kho hàng dù chỉ còn ít ngày đến Tết Nguyên đán (Ảnh: Hoàng Hướng).

Áp lực còn đến từ sự mong chờ của khách hàng. Chị Thùy Linh (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết, do năm nay nghỉ Tết trễ, hầu hết quà biếu và đồ dùng Tết của gia đình chị đều đặt qua ứng dụng. “Giờ gần đến ngày về quê mà vẫn còn vài đơn chưa nhận được nên tôi rất sốt ruột, sợ không kịp trước ngày đi”, chị Linh chia sẻ.

Với các tài xế, việc bị khách giục giao hàng là chuyện diễn ra thường xuyên trong những ngày cận Tết. “Tết ai cũng cần hàng gấp. Có khách nhắn tin, gọi điện liên tục. Mình hiểu và thông cảm, chỉ mong khách chia sẻ vì đơn nhiều nên đôi khi giao chậm hơn bình thường”, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1995), tài xế giao hàng tại TPHCM, nói.

Trên mỗi chuyến xe, những thùng hàng phía sau là hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân. Để các đơn hàng đến đúng giờ, đúng hẹn, các tài xế phải bám đường từ sáng đến tối, chịu nắng gió và khói bụi những ngày giáp Tết.

Ấm lòng khi được khách cảm ơn

Ngày 25 tháng Chạp, TPHCM có phần thưa vắng hơn, nhưng với đội ngũ giao hàng, guồng quay công việc vẫn chưa hề chậm lại.

Tại kho hàng của một đơn vị vận chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, bên trong các nhân viên tất bật phân loại, quét mã, sắp xếp những kiện hàng. Bên ngoài, tài xế liên tục ra vào, thoăn thoắt chất hàng kín yên xe rồi vội vã tỏa đi khắp các tuyến phố để kịp giao những đơn cuối năm cho khách.

Anh Đặng Gia Tín (SN 1993), tài xế giao hàng nhiều năm kinh nghiệm, cho biết, càng sát Tết, số tài xế hoạt động giảm dần do nhiều người nghỉ sớm về quê. “Một số anh em về trước để kịp sum họp gia đình. Đơn vẫn còn nhiều mà tài xế ít hơn, nên ai còn chạy thì gần như kín lịch suốt ngày”, anh Tín nói.

Anh Tín phân loại hàng hóa để giao cho khách (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo anh Tín, những ngày này mặt hàng được giao chủ yếu là giỏ quà, bánh mứt, đặc sản vùng miền, đồ gia dụng và các kiện hàng gửi về quê. Không ít người đặt mua sát giờ về quê vì bận rộn công việc.

“Có hôm tôi giao một thùng đặc sản miền Tây cho khách ở trung tâm thành phố. Chị ấy nói sáng hôm sau bay sớm ra Hà Nội, sợ không kịp mua quà nên phải đặt qua ứng dụng trực tuyến. Khi nhận hàng, chị cứ cảm ơn mãi. Nghe vậy mình cũng thấy ấm lòng”, anh Tín kể.

Anh Trần Quốc Huy (SN 1998), tài xế khu vực phường Thủ Đức, chia sẻ thêm: “Mấy ngày này chạy cực nhưng vui. Nhiều khách gửi thêm tiền tip, có người còn chúc Tết sớm. Nghe lời cảm ơn chân thành, tự nhiên thấy công việc mình làm cũng có ý nghĩa hơn”.

Không chỉ áp lực về tiến độ, những ngày cận Tết còn đòi hỏi sự cẩn trọng cao hơn. Nhiều kiện hàng là đồ dễ vỡ, được gói cầu kỳ để làm quà biếu. “Tết mà làm móp méo giỏ quà là khách buồn lắm. Vì vậy chạy xe phải giữ thăng bằng, hạn chế phanh gấp”, anh Huy chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo

Trong guồng quay tất bật đó, đã có những trường hợp tài xế gặp sự cố sức khỏe. Gần đây, một tài xế giao hàng tử vong trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông) vào chiều 9/2, nghi do đột quỵ, khiến nhiều người trong nghề lo lắng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận hàng chục ca đột quỵ, trong đó không ít bệnh nhân làm nghề tài xế.

Theo PGS Thắng, nghề tài xế có đặc thù cường độ làm việc cao, môi trường căng thẳng, đòi hỏi sự tập trung liên tục cùng lịch trình thất thường, thường xuyên thức khuya, dậy sớm. Đây đều là những yếu tố khiến nhóm lao động này đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn so với mặt bằng chung.

Bác sĩ khuyến cáo, tài xế giao hàng cận Tết cần chú ý giữ sức khỏe để tránh nguy cơ đột quỵ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong thực tế điều trị, nhiều tài xế có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu nhưng không tầm soát sức khỏe định kỳ, không tái khám đều đặn và không duy trì việc dùng thuốc theo chỉ định. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố mạch máu não. Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não nhấn mạnh, đối với người làm nghề tài xế, việc phòng ngừa đột quỵ không chỉ là vấn đề sức khỏe cá nhân mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn cộng đồng.

Người từng bị đột quỵ có nguy cơ tái phát cao, trong khi hiệu quả điều trị ở các lần tái phát thường thấp hơn so với lần đầu. Nếu tiếp tục điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là xe chở khách hoặc xe tải đường dài, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn, không chỉ đối với bản thân tài xế mà còn với hành khách và những người tham gia giao thông.

Từ thực tế điều trị, PGS Thắng cho biết, với các bệnh nhân đột quỵ làm nghề tài xế, bên cạnh mục tiêu phục hồi vận động và sinh hoạt, bác sĩ luôn khuyến cáo, người bệnh cân nhắc chuyển sang công việc ít áp lực hơn, không phải thức khuya hay làm việc kéo dài, ngay cả khi đã có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt trong dịp Tết, PGS.TS Nguyễn Huy Thắng khuyến cáo, tài xế cần tầm soát sức khỏe định kỳ, nhất là kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu; tuyệt đối tuân thủ việc dùng thuốc dự phòng đột quỵ hằng ngày nếu có bệnh nền. Bên cạnh đó, tài xế cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá và sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.