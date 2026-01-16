Đề xuất đóng BHXH bắt buộc cho tài xế xe công nghệ

Ngày 15/1, tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp truyền thông của BHXH TPHCM, ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết ngành BHXH thành phố đã hoàn thành được “mục tiêu kép” trong năm 2025: Vừa hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 13,2 triệu người, tăng gần 20% so với năm 2024. Trong đó, số người tham gia BHXH đạt hơn 4,73 triệu người, tăng 18,35%, vượt kế hoạch được giao. Tổng số thu trong năm là hơn 147.381 tỉ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 103% so với kế hoạch…

Trong năm 2025, BHXH TPHCM cũng đã giải quyết, chi trả chế độ hơn 3 triệu lượt người, tăng 6,4% so với năm 2024. Ngoài ra, BHXH Thành phố đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho gần 352.000 người.

Ông Lò Quân Hiệp phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Điểm sáng nhất của ngành trong năm qua là công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Kết quả là HĐND Thành phố đã ban hành 4 Nghị quyết hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT như: Miễn phí BHYT cho người cao tuổi và học sinh; ngân sách thành phố hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện… Những chính sách trên đã góp phần mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT tại thành phố sau sáp nhập.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, với việc áp dụng Luật BHXH năm 2024, nhiều nhóm đối tượng mới tham gia BHXH nên công tác phát triển đối tượng trong năm 2025 là rất quan trọng.

BHXH Thành phố đã phối hợp nhiều đơn vị, địa phương để thu BHXH từ nhóm chủ hộ kinh doanh; các tài xế giao hàng thông qua các sàn thương mại điện tử, chủ hàng…

Hiện BHXH TPHCM vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để phát triển BHXH bắt buộc ở các nhóm lao động làm việc tại các công ty cho thuê lại lao động, đội thầu xây dựng...

Các lao động này đều làm việc ổn định, kéo dài nhưng thực tế chủ sử dụng lao động sử dụng nhiều cách để né tránh đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Đồng thời, BHXH Thành phố đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đóng BHXH bắt buộc cho các nhóm lao động linh hoạt như tài xế xe công nghệ. Vì nhóm lao động này ngày càng lớn và cần được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội.

Năm 2025, BHXH TPHCM thực hiện vượt kế hoạch đề ra (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo ông Lò Quân Hiệp, hỗ trợ phát triển BHXH tự nguyện cho nhóm yếu thế là đảm bảo công tác an sinh. Tuy nhiên, công tác trọng tâm của ngành là phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, đảm bảo mọi người trong độ tuổi lao động đều được tham gia BHXH bắt buộc. Bởi chính sách BHXH bắt buộc mới có nhiều quyền lợi dành cho người lao động, bảo đảm hệ thống an sinh phát triển bền vững.