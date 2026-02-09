Xử phạt nhiều tài xế xe khách vi phạm giao thông dịp giáp Tết ở TPHCM

Tối 8/2, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) tổ chức tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào khoảng 20h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện tài xế L.X.H. (SN 1982, quê Thanh Hóa) lái xe khách giường nằm biển số 36B-022.xx vào điểm đón trả khách tuyến cố định trên đường Đỗ Mười (phường Linh Xuân, TPHCM) để đón khách.

Tài xế xe khách L.X.H. bị CSGT lập biên bản vi phạm về lỗi đón khách không đúng nơi quy định (Ảnh: Hoàng Hướng).

Qua kiểm tra, CSGT xác định, tài xế H. đón khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định. Với lỗi này, nam tài xế sẽ bị phạt tiền 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, lúc 19h28, lực lượng chức năng lập biên bản đối với tài xế Đ.M.C. (SN 1981, quê Nam Định) lái xe khách giường nằm biển số 18B-023.xx lưu thông vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Đến 20h10, CSGT tiếp tục phát hiện tài xế M.K.H. (SN 1980, quê Thanh Hóa) lái xe khách giường nằm biển số 36H-093.xx vi phạm hành vi tương tự.

Theo quy định, với lỗi vi phạm nói trên, cả hai tài xế đều bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra hàng loạt xe khách lưu thông trên đường Đỗ Mười trong tối 8/2 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó một ngày, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội Trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc đã trực tiếp chỉ đạo 4 tổ công tác phối hợp Công an phường Dĩ An, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú ra quân xử lý xe khách vi phạm giao thông trên địa bàn.

Kết quả, các tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản đối với 18 tài xế xe khách vi phạm. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu như đón khách không đúng nơi quy định; không sử dụng thẻ nhận dạng; chở hàng hóa trong khoang chở hành khách;...

Ngoài việc xử phạt, lực lượng chức năng còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách dịp cao điểm Tết.

Phòng PC08 khuyến cáo, người dân khi về quê dịp Tết Nguyên đán nên lựa chọn các đơn vị vận tải uy tín, mua vé tại bến hoặc điểm bán chính thức; không lên, xuống xe tại các điểm đón trả khách tự phát.

Hành khách cần chủ động từ chối các chuyến xe vi phạm, không đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời phản ánh kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện xe khách có dấu hiệu chở quá số người, vi phạm quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.