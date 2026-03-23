Tài xế đỗ ô tô trên làn dừng khẩn cấp cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo để ngủ

Ngày 23/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này phối hợp cùng các cơ quan liên quan hoàn tất hồ sơ, xử lý tài xế dừng xe không đúng quy định trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào rạng sáng 22/3, lực lượng cảnh sát tuần tra trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, phát hiện nam tài xế đỗ ô tô ở làn dừng khẩn cấp để ngủ. Thời điểm kiểm tra, tài xế không bật đèn cảnh báo nguy hiểm, không đặt vật cảnh báo phía sau xe theo quy định (150m).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành vi vi phạm.

Theo cảnh sát, lỗi dừng, đỗ xe trái quy định trên cao tốc có thể bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trước đó, chiều 12/3, lực lượng chức năng phát hiện một tài xế đỗ ô tô 7 chỗ tại làn khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo để ngủ, không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và lập hồ sơ xử lý.