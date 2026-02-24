Tài xế nhồi nhét khách ở Lâm Đồng bị xử phạt 60 triệu đồng

Ngày 24/2, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, trong lúc kiểm tra phương tiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác phát hiện tài xế N.V.Q. (47 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách chở quá số người quy định.

Theo đó, ô tô khách ông Q. lái là loại 26 chỗ ngồi nhưng tài xế nhồi nhét, chở tổng cộng 34 hành khách, vượt 8 người so với quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách chở quá số người quy định (Ảnh: Trần Nguyên).

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện, tài xế tổng số tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/2 (mùng 5 tháng Giêng), trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tài xế điều khiển ô tô khách vi phạm các lỗi về giấy phép lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và xử phạt người này tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.