Ô tô chở gần gấp đôi số khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 25/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với tài xế, chủ phương tiện chở số lượng hành khách vượt quá quy định.

Theo đó, lực lượng cảnh sát kiểm tra xe khách loại 23 chỗ ngồi, biển số 67H-XXX.91 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ phát hiện trên xe có tổng cộng 40 người.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nhà xe nhồi nhét hành khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Tài xế điều khiển phương tiện là anh P.N.T. (SN 1985, trú tại TPHCM).

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế 25,5 triệu đồng về hành vi chở quá số người quy định. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản với mức phạt 102 triệu đồng do giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe vi phạm.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 127,5 triệu đồng; đồng thời nhà xe bị tước phù hiệu 2 tháng theo quy định.