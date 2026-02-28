Phát hiện thêm xe nhồi nhét khách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
(Dân trí) - Kiểm tra phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cảnh sát phát hiện tài xế lái ô tô khách chở quá 12 người so với quy định.
Ngày 28/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử lý vụ tài xế điều khiển xe khách chở quá số người quy định.
Theo cảnh sát, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách 36 chỗ ngồi, biển số 36H-XXX.24 lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng), phát hiện trên phương tiện chở 48 người.
Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt tài xế N.A.N. (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) số tiền 18 triệu đồng về hành vi chở quá số người quy định.
Chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải du lịch Đ.L. bị xử phạt 72 triệu đồng do giao phương tiện cho người làm công điều khiển, vi phạm.
Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 90 triệu đồng.
Trước đó, ngày 25/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 lập biên bản xử lý đối với tài xế, chủ phương tiện chở số lượng hành khách vượt quá quy định.
Theo đó, ô tô khách loại 23 chỗ ngồi, biển số 67H-XXX.91 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được phát hiện chở tổng cộng 40 người.
Ở vụ việc này, tài xế, chủ phương tiện bị cơ quan chức năng xử phạt tổng cộng 127,5 triệu đồng; đồng thời nhà xe bị tước phù hiệu 2 tháng theo quy định.