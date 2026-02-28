Phát hiện thêm xe nhồi nhét khách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 28/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, đơn vị này đã lập biên bản xử lý vụ tài xế điều khiển xe khách chở quá số người quy định.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý tài xế lái xe khách chở quá số người quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách 36 chỗ ngồi, biển số 36H-XXX.24 lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn thuộc tỉnh Lâm Đồng), phát hiện trên phương tiện chở 48 người.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt tài xế N.A.N. (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) số tiền 18 triệu đồng về hành vi chở quá số người quy định.

Chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải du lịch Đ.L. bị xử phạt 72 triệu đồng do giao phương tiện cho người làm công điều khiển, vi phạm.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 90 triệu đồng.