Thời tiết xấu, sương mù dày đặc, tài xế di chuyển như thế nào cho an toàn?

Ngày 7/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết những ngày gần đây do ảnh hưởng của không khí lạnh tại phía Bắc, nhiều địa phương trong cả nước trời mưa phùn, xuất hiện sương mù, ảnh hưởng lớn tới điều kiện tham gia giao thông của người dân.

Để người dân tham gia giao thông an toàn khi gặp thời tiết xấu, mưa, sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, mặt đường trơn trượt hoặc trên các tuyến đường hẹp, cong cua, đèo dốc... Cục CSGT đã đưa ra khuyến cáo.

CSGT phân luồng trong thời tiết sương mù dày đặc trong sáng sớm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo đó, các tài xế cần tập trung lái xe, chú ý quan sát; Bật đèn chiếu gần, đèn sương mù; Điều khiển xe chạy tốc độ chậm, tốt nhất là không quá 40km/h; Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, CSGT cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện không được vượt xe vì đường nhỏ, chỉ có hai phần đường cho xe chạy, thời tiết xấu, trơn trượt, nếu vượt xe sẽ gây nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông ở chiều ngược lại.

"Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT phải cảnh báo hướng dẫn người tham gia giao thông giảm tốc độ, chú ý quan sát và thực hiện các biện pháp an toàn khi đi qua các cung đường sương mù, đèo dốc quanh co", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.