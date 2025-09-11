Cứu hộ cá thể rái cá vuốt bé đang bị mua bán trái phép

Ngày 11/9, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife), tiếp nhận một cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) do Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình bàn giao.

Cá thể rái cá vuốt bé được giải cứu, đưa đến nơi chăm sóc, bảo tồn an toàn (Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương).

Cơ quan công an cho biết, cá thể này được phát hiện, thu giữ trong một vụ vận chuyển trái phép và đã nhanh chóng được giải cứu.

Tiếp nhận cá thể, đội ngũ bác sĩ thú y của Vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu và đang theo dõi, chăm sóc sát sao để đảm bảo quá trình phục hồi tốt nhất cá thể này.

Rái cá vuốt bé (tên khoa học Aonyx cinereus) là loài nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB, theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất.

Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái phép loài này đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự.