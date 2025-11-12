Người dân phát hiện tê tê Java đi lạc ở Vĩnh Long

Ngày 12/11, Công an phường Thanh Đức (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã tiếp nhận và bàn giao một con tê tê Java cho Chi cục Kiểm lâm và đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long.

Theo cơ quan chức năng, trước đó khoảng 0h20 ngày 7/11, một người dân ở phường Thanh Đức phát hiện con tê tê đi lạc nên nhanh chóng thông báo cho công an địa phương.

Cá thể tê tê Java được bàn giao cho lực lượng chức năng (Ảnh: CTV).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Đức phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm và đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, xác định đây là con tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), loài động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, được xếp hạng cực kỳ nguy cấp (Critically Endangered) trong sách đỏ IUCN và thuộc nhóm IB.

Công an phường Thanh Đức đã bàn giao cá thể tê tê nói trên cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng để thực hiện các thủ tục sớm tái thả con vật về môi trường tự nhiên một cách an toàn nhất, đúng theo quy định.

Ngành chức năng đánh giá, việc chủ động bàn giao tê tê góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Trước đó vào tháng 10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long cũng đã tổ chức tiếp nhận một con rùa núi vàng nặng 0,8kg và một con tê tê nặng 3,7kg do 2 người dân bắt được trong lúc làm vườn.