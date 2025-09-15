Thấy tê tê quý hiếm đi ngang đường, trưởng thôn bắt giao nộp công an

Ngày 15/9, đại diện UBND phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết đã khen thưởng đột xuất anh Sinh (SN 1997, đồng bào dân tộc Ba Na), Trưởng thôn Do-Guăh, phường An Phú, vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã.

Trước đó tối 11/9, trên đường đi làm về, anh Sinh phát hiện một cá thể tê tê chạy ngang đường làng Do-Guăh, phường An Phú. Anh đã cùng người dân bắt giữ và chủ động giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường An Phú.

Anh Sinh (đứng giữa) giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho Công an phường An Phú (Ảnh: Công an phường An Phú).

Đến 23h cùng ngày, Công an phường An Phú đã bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đăk Đoa (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) để đưa về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

UBND phường An Phú khen thưởng anh Sinh (Ảnh: Công an phường An Phú).

Theo Công an phường An Phú, hành động của anh Sinh rất đáng biểu dương, cần được lan tỏa trong cộng đồng; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Đại diện Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết anh Sinh đã phát hiện và giao nộp cá thể tê tê Java, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam. Việc nuôi nhốt, buôn bán hay vận chuyển trái phép đều bị xử lý nghiêm theo quy định.