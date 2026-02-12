Ùn tắc tại hầm Đèo Cả

Ngày 12/2, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa cho biết, giao thông qua hầm Đèo Cả đang bị ùn ứ do lưu lượng xe dồn về cùng thời điểm quá lớn. Bên cạnh đó, các phương tiện tập trung qua trạm thu phí cũng góp phần làm gia tăng áp lực giao thông tại khu vực này.

Anh Nguyễn Văn Toàn (quê Quảng Bình) cho hay, khoảng hơn 6h cùng ngày, để di chuyển qua hầm Đèo Cả và trạm thu phí với quãng đường dài hơn 7km, anh phải mất hơn 30 phút.

Các phương tiện nối đuôi qua trạm thu phí ở hầm Đèo Cả (Ảnh: Văn Toàn).

Trong khi đó, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) thông tin, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang và Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa) theo hướng Nam - Bắc hiện tăng gấp đôi so với ngày thường.

Để hạn chế nguy cơ quá tải tại đoạn cuối cao tốc Vân Phong - Nha Trang, lực lượng chức năng đã sẵn sàng phương án điều tiết từ xa.

Khi mật độ phương tiện tăng cao, Cảnh sát giao thông sẽ chủ động hướng dẫn xe rời cao tốc xuống quốc lộ 1 tại các nút giao với quốc lộ 26, quốc lộ 27C… nhằm giảm áp lực và bảo đảm giao thông thông suốt.