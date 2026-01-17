Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam, 1 người tử vong

Sáng 17/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc địa phận thị xã Hoàng Mai cũ, tỉnh Nghệ An, khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày tại km401+900, hướng Hà Nội đi Nghệ An. Năm phương tiện, bao gồm xe khách và xe tải, đang lưu thông cùng chiều bất ngờ va chạm liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An (Ảnh: Phạm Hiếu).

Hậu quả vụ va chạm làm một người tử vong tại chỗ (danh tính chưa được xác định) và 5 phương tiện bị hư hỏng nặng. Sự cố khiến giao thông ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc theo hướng Bắc vào Nam, đoạn qua địa bàn Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tuần đường của đơn vị quản lý cao tốc đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng phương tiện.

Trong quá trình xử lý hiện trường, các phương tiện lưu thông từ Bắc vào Nam đã được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Trường Vinh (Hoàng Mai) để tiếp tục hành trình theo quốc lộ 1 hoặc đường Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cẩu bớt các phương tiện gặp nạn, mở thông một làn đường và tiếp tục điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.