Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tối 23/2, vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn thuộc địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, khiến tuyến đường ùn tắc cục bộ theo hướng Bắc - Nam.

Theo thông tin ban đầu, một xe khách đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Phan Thiết - Đồng Nai bất ngờ va chạm với 2 ô tô con đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 3 ô tô móp méo, vỡ kính chắn gió, hư hỏng nặng.

Ô tô bị hư hỏng do va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: Phước Tuần).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng quản lý cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phối hợp cùng cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tới hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, cơ quan chức năng chưa cung cấp thêm thông tin cụ thể về số lượng phương tiện liên quan vụ tai nạn cũng như thương vong về người trong vụ việc.