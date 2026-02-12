Xe tải bốc cháy, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc kéo dài

Thời điểm trên, tài xế bất ngờ phát hiện khói từ cabin. Biết xe bị cháy, người này cho xe tấp vào lề rồi xuống đường, cùng nhiều tài xế dập lửa nhưng bất thành.

Trong chốc lát, lửa bao trùm toàn bộ xe tải. Lửa cũng bén vào vạt cỏ khô bên đường, gây ra đám cháy ngùn ngụt.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (Ảnh: CTV).

Vụ cháy xảy ra tại đoạn cao tốc qua xã Xuân Hòa (Đồng Nai) trong thời điểm dòng xe từ TPHCM về các tỉnh miền Trung đón Tết tăng cao, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT tuần tra cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đến dập lửa, phân luồng giao thông. Vụ cháy không gây thương vong nhưng hàng hoá trên xe bị thiêu rụi hoàn toàn.