Hai vụ tai nạn ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng xe về TPHCM ùn tắc dài

Chiều 23/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phải giải toả hiện trường 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Khoảng 12h cùng ngày, ô tô 5 chỗ lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng từ Lâm Đồng đi TPHCM. Khi đến gần nút giao thuộc xã Xuân Định (Đồng Nai), xe va chạm với ô tô đi cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. (Ảnh: CTV).

Do các xe đi gần nhau, ô tô 5 chỗ tiếp tục lao lên phía trước, tông một ô tô khác đi cùng chiều khiến cả 3 xe dính chặt nhau. May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Cũng trong trưa 23/2, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (cách vụ tai nạn trên khoảng 3km), một vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 5 ô tô cùng chiều khiến các xe hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, kính xe vỡ văng tung tóe xuống đường. Các xe gặp tai nạn án ngữ 2 làn đường, khiến nhiều phương tiện qua khu vực này gặp khó khăn, gây ùn tắc.

Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết các xe ra hướng quốc lộ 1. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn trên.

Những ngày cao điểm sau Tết Bính Ngọ, người dân từ các tỉnh miền Trung quay lại TPHCM, khiến mật độ lưu thông trên các tuyến cao tốc qua Lâm Đồng, Đồng Nai rất lớn. Cục CSGT khuyến cáo tài xế cần giữ khoảng cách an toàn khi lái xe trên cao tốc, tránh gây tai nạn liên hoàn.