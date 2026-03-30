Ám ảnh tai nạn xe lao xuống vực đèo Tam Đảo

Vụ ô tô khách lao xuống vực ở Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) khiến 7 người bị thương chiều 29/3 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm khi lưu thông trên con đèo này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế xe khách là ông L.Đ.T. (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội). Khi di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi, xe khách chở 29 người gặp nạn tại km20 thuộc quốc lộ 2B (thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đưa những người gặp nạn ra khỏi xe khách, rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Cách đây 1 năm (sáng 26/4/2025), ô tô khách BKS 29F-059.95 do tài xế Nguyễn Văn Tư (Hải Dương) điều khiển cũng lao xuống vực đèo Tam Đảo, khiến 4 người tử vong và 13 người bị thương.

Kết quả điều tra của công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông do lái xe không chấp hành biển báo hiệu giao thông đường bộ, không giảm tốc độ khi đi trên đèo Tam Đảo.

Tài xế Nguyễn Văn Tư sau đó bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ô tô khách bị lật nhiều vòng ngày 26/4/2025 khiến 4 người tử vong, 13 người bị thương, tài xế sau đó bị công an khởi tố (Ảnh: Hải Linh).

Chiều 10/5/2025, đôi nam nữ chở nhau trên xe Honda Air Blade không kiểm soát được tốc độ đã lao qua hộ lan an toàn, rơi xuống vực cách mặt đường hơn 10m. Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện Tam Đảo, đôi nam nữ tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc điều trị.

Một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra 6 năm trước, chiều ngày 26/4/2020, tại km21, quốc lộ 2B cũng để lại hậu quả đau lòng. Ô tô con đâm vào một xe máy làm cả hai xe lao xuống vực sâu 200m khiến 4 người chết.

Vụ tai nạn trên đèo Tam Đảo ngày 26/4/2020 khiến 4 người tử vong (Ảnh: Kiến Ngô).

Tam Đảo là địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km.

Nằm ở độ cao hơn 900m so với mặt nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm, Tam Đảo nhiều năm liền được vinh danh là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới".

Tuyến đường từ khu du lịch Tam Đảo xuống chân núi có chiều dài khoảng 14km, ám ảnh với cánh tài xế do có lòng đường nhỏ, nhiều khúc cua tay áo tiềm ẩn nguy hiểm.

Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo từ km18 tới km19 quốc lộ 2B trên đèo Tam Đảo thuộc khu vực nguy hiểm do có khúc cua gấp khúc, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nhiều cảnh báo dường như đã bị phớt lờ, coi nhẹ.

Anh Đinh Văn Chiến (trú ở thôn Núc Thượng, Tam Đảo) - từng được chính quyền địa phương khen thưởng vì “giải cứu” xe máy mất phanh trên đèo Tam Đảo "gây sốt" mạng xã hội - đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn trên đèo Tam Đảo.

“Người điều khiển phương tiện gặp nạn khi đổ đèo Tam Đảo là những khách du lịch ở xa tới đây và cả người dân địa phương. Tôi nghĩ rằng trước khi lên Tam Đảo, mọi người nên kiểm tra, bảo dưỡng chiếc xe thật kỹ lưỡng. Khi xuống đèo nên đi chậm, nếu phát hiện phanh có vấn đề lạ nên dừng xe, gọi người hỗ trợ ngay chứ không nên cố gắng đi tiếp”, anh Chiến chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Chiến đặc biệt khuyến cáo những người di chuyển bằng xe máy không được tắt máy thả trôi xe và không được sử dụng phanh quá nhiều dễ dẫn tới mất phanh.

Khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: UBND xã Tam Đảo)

Công an Phú Thọ nhiều lần khuyến cáo người dân, du khách khi đến khu du lịch Tam Đảo cần chú ý kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi di chuyển, đặc biệt là hệ thống phanh, lốp xe, hệ thống lái và đèn tín hiệu.

Tài xế luôn phải làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Đặc biệt, lái xe hạn chế tối đa việc phanh gấp, chuyển hướng đột ngột trên các đoạn đường đèo nguy hiểm, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, trời mưa khiến đường trơn trượt.

Với các doanh nghiệp vận tải, công ty lữ hành thường xuyên đưa khách du lịch tới Tam Đảo, công an yêu cầu bố trí tài xế có kinh nghiệm lái xe đường đèo dốc và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng ô tô kỹ lưỡng trước hành trình.