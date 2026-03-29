Công an điều tra vụ xe khách chở 29 người lao xuống vực đèo Tam Đảo

Tối 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xe khách mang biển số 29B-098.xx do ông L.Đ.T. (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) điều khiển, trên xe có 29 người, lao xuống vực đèo Tam Đảo lúc 13h20 cùng ngày.

Vụ tai nạn xảy ra tại km20 quốc lộ 2B thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo khiến 7 người bị thương, trong đó 4 người bị xây xát nhẹ đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc điều trị.

Ô tô khách chở 29 người lao xuống vực đèo Tam Đảo tại km20 quốc lộ 2B thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ chiều 29/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Công an thông tin, ô tô khách đang trên đường di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi, bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ô tô khách vỡ kính lái, biến dạng sau khi lao xuống vực đèo Tam Đảo (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo công an, địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm khiến mặt đường khu vực đèo Tam Đảo trơn trượt. Xe khách lao xuống vực bị lật, biến dạng khiến công tác tiếp cận, giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Chiều cùng ngày, ông Vũ Việt Văn và Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn thăm hỏi gia đình các nạn nhân gặp nạn (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Lãnh đạo Phú Thọ đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương cứu chữa, bảo đảm điều kiện tốt nhất để các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe.

Khu du lịch nổi tiếng Tam Đảo cách trung tâm Hà Nội khoảng 80km. Nằm ở độ cao hơn 900m so với mặt nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm, Tam Đảo nhiều năm liền được vinh danh là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới".

Tuyến đường từ khu du lịch Tam Đảo xuống chân núi có chiều dài khoảng 14km gây ám ảnh với cánh tài xế do có lòng đường nhỏ, nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm.

Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo từ km18 tới km19 quốc lộ 2B trên đèo Tam Đảo thuộc khu vực nguy hiểm do có khúc cua gấp khúc, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.